空勤第二起勤務前往南湖大山救援蔡姓女登山客，疑似肺水腫無法行走山難任務。(空勤總隊提供)

空勤一天執行兩艱鉅勤務，前往和平區甘薯峰、南澳鄉南湖大山山難救援。(空勤總隊提供)

228連假最後一天，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，28日上午8時先執行搭載搜救4名隊員到台中市和平區甘薯峰搜尋紀姓登山客失聯勤務；10時30分執行接返尋獲紀姓登山客及隊員任務。接著執行宜蘭縣南湖大山蔡姓女登山客，疑疑似肺水腫無法行走山難，載往清泉崗機場後送救醫勤務。

空勤一天執行兩艱鉅勤務 和平區甘薯峰、南澳鄉南湖大山山難救援

空勤總隊指出，空勤第二大隊第三隊，今天上午先接獲勤務通知，即派遣UH-60M黑鷹直升機編號NA-709號機執行任務，第1架次於上午8時10分，從清泉崗機場起飛定向福壽山停機坪，分2批搭載搜救隊至甘薯峰目標區；9時32分完成吊掛下放搜救隊員至林區實施搜尋。

空勤總隊第2架次於今天上午10時30分起飛，先至台中市和平區甘薯峰吊掛紀姓失聯的男山友、搜救隊員，於11時22分完成吊掛返回福壽山停機坪，達成救援任務後，即返抵清泉崗機場。

空勤總隊於今天上午11時30分，接獲第二起勤務定向前往南湖大山搜尋蔡姓女登山客，疑似肺水腫無法行走山難任務，於11時52分發現目標後，立馬實施人員吊掛上機。12時01分完成吊掛作業後，定向清泉崗機場；12時24分落地後，傷者交由台中市消防局救護車後送醫院，圓滿達成完成。