詐騙案頻傳，且手法日新月異，除了投資詐騙、愛情詐騙外，現在連ChatGPT（人工智慧聊天機器人）的詐騙手法都出現，讓警方忍無可忍，決定主動出擊。苓雅分局為了強化民眾辨識詐騙的觀念，利用228連假期間走進大街小巷，對所有年齡層的民眾進行「地毯式」宣導。

苓雅分局由分局長王世芳親自帶隊，帶領員警走進各大景點、市場、百貨、餐廳、宮廟、KTV及電影院等地人聲鼎沸地點宣導，並與轄內各商家合作進行一系列「地毯式」宣導，講授反詐騙、反毒及防止扒竊的犯罪預防知識，強化民眾「識詐」意識。

宣導人員前往人潮聚集處發放宣導文宣並利用大聲公宣導如何防範「假網購」、「假投資」、「解除分期付款」、「假愛情交友」及「假冒親友或公家單位」等5大項近來常見的高發詐欺手法；此外，苓雅分局還結合電影院及KTV業者置入播放宣導短片，讓更多的民眾能透過各種不同管道接收到警方的宣導資訊。

苓雅分局表示，警方將持續透過各種管道向民眾宣導最新手法，同時也呼籲民眾應提高警覺，切記「保持冷靜、小心查證、撥打165反詐騙專線」的原則，如有任何疑慮均可向就近派出所尋求協助或諮詢，減少受害機會。