美國國務卿布林肯近日稱，世界如此關注台海危機的原因之一是，這不是中國根據其主權所認為的內部事務，這是全世界都關心的問題。如果台灣因為中國的「侵略」而出現危機，將給世界各國和經濟帶來災難性後果。中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會反嗆，布林肯需認真上一節台灣問題的歷史課。

毛寧指出，布林肯國務卿的言論極其不負責任，十分荒謬，中方堅決反對。在台灣問題上，布林肯國務卿需要認真上一上歷史課，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，也是中國同其他國家建立外交關係的重要政治前提和基礎。1972年美方在「上海公報」中明確表示，「美國認識到在台灣海峽兩邊的所有中國人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府對這一立場不提出異議。」

毛寧表示，1978年，美方在「建交公報」中明確表示，「美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分。」1982年，美方在「八·一七公報」中明確表示，美利堅合眾國承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府，並承認中國的立場即只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國政府無意侵犯中國的主權和領土完整，無意干涉中國的內政，也無意執行兩個中國或一中一台政策。

毛寧表示，在台灣問題上，美方對中方作出的政治承諾白紙黑字、清清楚楚。一段時間以來，美方蓄意無視和歪曲歷史事實，在台灣問題上發出錯誤信號，大幅放寬對美台官方交往的約束，強化美台軍事聯繫，鼓譟「今日烏克蘭，明日台灣」，甚至有媒體曝出美政府制定了毀滅台灣計劃，人們不禁要問美方究竟意欲何為？

毛寧強調，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，是中美關係的政治基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方絕不允許任何外部勢力干涉中國內政。中方奉勸美方懸崖勒馬，停止在台灣問題上走邊緣、切香腸、搞突破，停止混淆視聽，信口開河。如果美方一意孤行必將導致嚴重後果，美方必將為此付出沈重代價。