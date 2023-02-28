台中太平30多歲陳姓女子日前趁休假期間，一早騎車到頭汴山區踏青賞景，不料騎到長龍路四段附近時，機車忽然熄火拋錨，雪上加霜的是，手機也因為聽音樂恰巧沒電，所幸遇到太平警分局頭汴派出所員警巡邏經過，貼心將其載返派出所協助脫困，並通知家屬前來，令陳女直呼「有人民保母真好」。

台中市政府警察局太平分局頭汴派出所警員張家漢日前上午10點多巡邏巡經山區長龍路四段附近，發現前方不遠處有女子徒步沿著路旁往山下走，上前關心。

陳女表示，趁著休假期間到山上走走散心，一大早就騎著機車往頭汴酒桶山風景區到處逛逛，不料機車忽然熄火拋錨，再加上手機居然也沒電了，雙重窘境下只好徒步往山下走，看看附近有無住家可以打電話或是借充電線充電，以便聯繫家人。

張家漢先將其載返派出所順利助其脫困，並幫忙聯繫家人及機車行託運維修，陳女見家人到派出所，頻頻向員警表達感謝，幸經員警熱心協助，才避免陷入窘境。

太平警分局分局長蔡慶星表示，外出旅遊最怕發生車輛故障或意外事故，行前安全檢查能盡早發現車輛狀況，降低故障事故的可能性；其次，山區路況複雜且有時訊號不佳，若不幸受困山區，可以找到附近燈桿、電桿號碼或明顯地標告知警方，以利迅速到場救援。