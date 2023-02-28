波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）於24日宣佈，將向本國戰甲車製造商斯塔洛瓦沃拉鋼鐵公司（Hutę Stalowa Wola, HSW）訂購超過1000輛獾式（Borsuk）步兵戰鬥車。分析師估計，採購價值將超過100億歐元（近新台幣3262億元），序列生產可能在今年底明年初開始。

據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）28報導，經過8年的發展，新型兩棲步兵戰鬥車（Nowego Pływającego Bojowego Wozu Piechoty，簡稱NBWP）波蘭軍目前正在進行最後的測試，預計會在今年完成。

獾式全車重28噸，由一具530千瓦（約720匹馬力）的柴油發動機——MTU 8V199 TE20來提供動力，搭配美國Perkins X300自動變速箱，最高路速為時速65公里，水上機動時速為8公里。

根據非官方信息，車體採用分層裝甲保護，防禦力根據STANAG 4569標準，車身正面的防禦力達到4級（可防14.5釐米穿甲彈射擊），車身2側和後方達到3級（可防7.62x51mm穿甲彈射擊）。對地雷的防護力可達到了3級或3a級（8公斤級的反坦克地雷）。

無人駕駛的炮塔和外部設備防禦力大約為2級（可防7.62x39mm穿甲彈）或3級的被動保護，以及Obra-3主動雷射探測系統的保護，它可以自動發射煙霧彈。除了3名乘員（車長、炮手和駕駛員）外，車廂可容納6名士兵和他們的裝備。

獾式的遙控炮塔ZSSW-30的主要武裝是一門美國30釐米的Mk44S Bushmaster II鏈炮，輔以一挺7.62釐米的同軸機槍。砲塔俯仰角為-9至60度，可以對付地面和部分空中目標。炮塔的右側安裝了一個發射器，可以發射2枚拉婓爾長釘反坦克飛彈（Spike-LR），飛彈射程可達4公里，或者在自動模式下可達4.5公里。

獾式的遙控炮塔ZSSW-30的主要武裝是一門美國30釐米的Mk44S Bushmaster II鏈炮，輔以一挺7.62釐米的同軸機槍。（Hutę Stalowa Wola）

車長和炮手擁有最新一代的晝夜光學偵察設備，可以在5公里範圍內探測目標。通過雷射測距儀，2人可以測量10公里以外的目標，5公里內的目標可以可以確保最大的測量精確度。火控系統具備了獵殺功能（Hunter and Kill）的能力，即車長標定目標後，砲塔自動追瞄，可以用來實現射擊過程的自動化。此外，炮塔還配備了一個獨立的備用光學瞄準器，以預防電子眼失效。

波蘭陸軍對步兵戰鬥車的總需求估計超過1500輛。這包括其他衍伸車型，如偵察車、支援車和救援車。

雖然目前還沒有關於交付時間表的信息，但獾式首先將與波蘭的K2黑豹主力坦克一起部署在第15機械化旅，而第一批坦克預計在2022年12月前交付。

波蘭一直以來都十分重視採購的速度。因此可以推測，如果採購合約能像宣佈的那樣立即簽訂，那麼獾式可望在2024年開始交付。