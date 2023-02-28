黃柏翰畢業於台灣大學，擁有17年以上魔術資歷。（《命運之約》節目提供）

黃柏翰2016年4月登上法國電視節目。（《命運之約》節目提供）

享譽國際的台灣鬼才魔術師黃柏翰於明（3月1日）起將在「PLAY ground南村劇場」舉辦「定目劇魔術秀-《命運之約》」，打破傳統的魔術觀看方式，讓觀眾們能夠近距離感受奇幻魔力，黃柏翰還表示想邀偶像綜藝大哥王偉忠以及星座國師唐綺陽一同前來欣賞演出，一同體驗這場命運的奇幻之旅。

黃柏翰畢業於台灣大學，擁有17年以上魔術資歷，是全台灣最年輕的魔術冠軍，曾代表台灣遠赴英國參加「F.I.S.M.世界魔術大賽」、並連續2年受邀到魔術界最高殿堂-美國好萊塢的「魔術城堡」演出、以及法國「世界超級夜總會」、拉斯維加斯「Magic Live！」知名節目表演。獨特的表演風格和豐富的經驗，更多次與日本、韓國、泰國、馬來西亞等頂尖魔術師同台演出，打造了具國際水準的魔術表演。他也曾登上TEDxTaipei等平台分享魔術的奧秘以及個人心路歷程。

《命運之約》是為南村劇場量身打造的獨特魔術秀，以「奇幻人生相談室」為概念融合劇場元素與故事情節，透過東西方元素的結合，打造出20個精彩絕倫的魔術表演。設計了近距離互動環節，讓觀眾在超近距離觀賞的同時感受魔術的奇妙世界，打破以為是定律鐵則的物理學之際，更要穿透讀取觀眾的心靈，感應預言每一位觀眾的未來。讓這場秀不僅僅是一場精彩絕倫的娛樂表演，更是一次療癒的心靈旅程。在劇場內，更可以享受一邊享受美酒佳餚，讓心靈沉澱於魔術師打造的幻想世界中，在驚艷中度過一個充實的夜晚。

黃柏翰表示，除了主打的命運主題外，演出還融入了讀心術、現代科技、音樂等元素，讓觀眾在欣賞的同時，也能感受到藝術的美感，更能進一步的放鬆平日的壓力，讓心靈沉澱於幻想世界中。《命運之約》自3月1日起至3月18日，每周二至周六在台北市信義區的「PLAYground南村劇場」登場。