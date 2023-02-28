新北市立貢寮實中以「前進國際」為主題，結合在地元素，帶領學生們自主學習，探討不同國家文化發展。校長劉松英及家長會為幫助學生走出貢寮，拓展國際視野，找資源全力支持學生出國學習，今年2月師生19位赴日本東京地區，展開5天4夜國際教育遊學初體驗，由主任吳春燕領隊，學生自主規劃及實踐參訪，體驗深層的日本文化。

教育局長張明文表示，貢寮實中於111學年度轉型為新北市第三所公辦公營實驗國中，此行由學生自主規劃日本參訪行程，在教育旅行中培養公民素養、溝通力及生活適應能力，孩子也實踐了國際移動力。

學校教師組成國際教育社群，設計「城市探索、生活履行與前進國際」課程，讓學生探討族群與文化之間的關係，反思台灣文化價值並尊重欣賞多元文化。

校方以「議題」為核心設計各年級國際教育課程，讓七年級學生關心生活中的國際時事，萌生對國際議題的興趣，並帶領八年級學生探索環境永續、能源科技及人權正義等議題，更引導九年級學生發現生活中的國際問題，嘗試思考解決的方案。

行前教師帶領學生一起討論訂定日本參訪計畫，設計行前課程，包含日本文化藝術、經濟發展及幣值的概論、攝影剪輯技巧等。學生以小組為單位，規畫屬於自己的東京一日行程，造訪新宿御苑，感受日本庭園文化，登晴空塔，領略東京現代進步的城市風貌，前往明治神宮與淺草寺，體驗宗教及下町文化，再走訪千葉縣佐倉市落花生工場，訪談佐倉阿嬤，體會超級職人投入產業的艱辛奮鬥精神。

學生詹承叡表示，行前課程有助於了解日本文化的輪廓，印象深刻的是，日本宗教及寺廟參拜文化，參拜前淨身是對神明的敬畏，到香爐前淨身則有助治癒病痛，而寧靜參拜不拿香，與台灣宮廟文化不同。

新二代學生吳錫欣也表示，自己很敬佩花生工場的超級佐倉阿嬤，年過80歲，一路白手起家到開店，研發出10多種口味的暢銷花生，是他們學習標竿。