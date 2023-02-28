一部休旅車今行經台9線花蓮瑞北段時，不明原因自撞倒路中間的電桿，由於撞擊力道過大，車頭全毀，副駕駛座輪胎直接脫離車體，噴飛路旁，坐在副駕駛座上的65歲林姓女子經送醫搶救後，宣告不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

今是228連假最後一天，台9線花蓮瑞北段卻再度傳出重大車禍，一部休旅車不明原因自撞到路中間的電桿，由於撞擊力道過大，車頭全毀，副駕駛座輪胎直接脫離車體，噴飛路旁，零件四散滿地，現場一片狼藉，坐在副駕駛座上的65歲林姓女子經送醫搶救後，宣告不治，至於事故原因，仍待警方釐清。

據了解，64歲的駕駛當時承載3名友人沿台9線北上，行經瑞北段時，準備從外車道切進內側時，不明原因自撞路中央的電桿，警方獲報趕抵現場後，現場一片混亂，車輛車頭全毀，油水不斷流出，且副駕駛座的輪胎直接脫離車體，對向路面還有分隔島上的泥土痕跡，顯見當時撞擊力道相當大。

警消將車上4人送醫救治後，坐在副駕的林姓女子經搶救後，仍因傷重宣告不治，至於事故原因，仍待警方釐清。

台9線瑞北路段自2019年完成拓寬工程，但該路段事故頻傳，去年發生1起死亡車禍、近20起受傷事故，曾有死者家屬到現場拉白布條抗議，質疑「道路設計不當」，經警方釐清事故原因，發現除了1件為酒駕外，其餘多為車速過快且未注意車前狀況，不過該路段目前已完成限速70公里的測速照相機架設作業，近日將啟用，希望有效遏止超速釀成事故。