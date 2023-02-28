前國民黨立委蔡正元在個人臉書上向國史館館長陳儀深立下挑戰書，希望仔細的辯論228事件，希望把228「史實」談論清楚，看看1947年到底發生了什麼事？

看看蔣介石到底做了什麼事，有需要後人道歉。蔡正元希望辯論過程公開透明，全程直播。

兩天前，國民黨前立委蔡正元在自己的臉書發表「228事件的認知錯誤」，蔡正元提出了6項228事件常見迷思，主要提及228事件的初期，受煽惑的本省暴民對外省人的打劫與殺戮長期被忽視，從死難者人數，以及事後名譽恢復與賠償的工作都付之闕如。至於「蔣介石總統是元兇」一事，更是八竿子打不著，蔣介石當時的主要心力在對付國共戰爭，對於台灣還真沒有太多關注。

昨天，陳儀深受訪時，痛批蔡正元「凡事要根據檔案講話才負責任」，並且不承認外省人並未得到賠償，陳儀深說最先是公教（補償），當然多數是外省人啊。

對此，蔡正元今天在臉書上回應「顯然(我的說法)不符合他的『台獨史觀』，沒關係，『史觀，是價值判斷，就像宗教信仰可以各信各的。但『史實』是事實判斷，可以好好就事論事的辯論」

蔡正元還說，陳儀深是雲林縣林內鄉人，蔡正元是雲林縣北港鎮人，單挑辯論再怎麼激烈，也不會有『省籍問題』，這次辯論全程網路直播，請陳儀深惠賜方便的時間，地點暫訂台大校友會館。」