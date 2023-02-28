228 連假期間，台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局除交通疏導外，動員人力以吸睛手法宣導防詐騙。（台東縣警察局提供）

228 連假期間，台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局除交通疏導外，動員人力以吸睛手法宣導防詐騙。（台東縣警察局提供）

228 連假台東湧入人潮，台東縣警察局台東分局、大武分局、成功分局、關山分局除交通疏導外，更動員人力以各種吸睛手法宣導防詐騙，當警方一改平日嚴肅、套上大頭娃娃，成功吸引民眾目光，遊客驚呼太可愛了，要求合影。

台東市區的秀泰影城、鐵花藝術村，南迴公路的南迴驛站、多良火車站，海岸線的水往上流、三仙台、東河包子，縱谷線的池上福文文健站、電光社區日照中心、延平鄉壘球賽事，228連假都可看到平日嚴肅的員警，化身大頭娃娃到場宣導反詐騙，警方也提供各式防詐宣傳單及宣導小贈品，小朋友爭相索取。

警方提醒，民眾現今常遇到的5大詐騙手法包含假網路購物詐騙、投資詐騙、解除分期付款詐騙、假愛情交友、假冒親友詐騙，另外，普發現金的特別預算通過後，詐騙集團也蠢蠢欲動，陸續已有民眾收到可提前領現金的釣魚簡訊，警方持續宣導民眾，政府機關不會用簡訊或電子郵件通知民眾領錢，切勿隨意點選不明簡訊連結，避免個資及帳戶外流，人財兩失。

台東縣警察局提醒民眾勿聽信網友或陌生人話術進行不了解的投資，而至ATM提款或轉帳給陌生人，也不要依指示操作ATM提款機或網路銀行欲解除設定，避免遭詐騙而後悔莫及，並善用「165反詐騙諮詢專線」詢問。