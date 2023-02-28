失智症對老年身心健康的造成嚴重威脅。據統計，2020年全球約有5千5百萬人罹患失智症；到了2050年，估計人數將增加到1.5億人。而美國神經學會（American Academy of Neurology）最新一項研究指出，中年時若能維持7項健康習慣，有可能降低未來罹患失智症的風險。

根據英國《衛報》報導，美國神經學會進行了長達20年的研究，針對13,720位、平均年齡為54歲的女性，調查7種可能降低失智風險的生活方式。這7種生活方式分別是：積極運動、良好飲食、保持健康的體重、不吸菸、保持正常血壓、控制膽固醇和低血糖。

參與研究的女性必須為自己的生活方式打分數，0分代表自己在該項目表現不佳或中等，1分表示為理想狀態。研究剛開始時，這些女性在7個項目上的平均分數是4.3分，經過10年後，平均分數下滑到4.2分。

研究結果發現，每提高1分，也就是改善1項生活方式，罹患失智症的風險就能降低6%。科學家認為，在患者被診斷出罹患失智症之前，病症已在大腦存在了好幾年，因此推測一個人中年時期的生活方式，可能對老年是否罹患失智症造成影響。

英國阿茲海默症學會（Alzheimer's Society）研究領導人歐克利（ Richard Oakley）表示，「儘管老化是造成失智症的最主要因素，但這項研究再次顯示，人們可以採取一些措施來降低風險。」

不過科學家也認為，這項研究仍有缺失，像是無法確切得知上述生活方式是如何影響我們的大腦運作方式，只能推測是較健康的生活，有助於降低壓力、減少身體發炎，避免有毒化學物質堆積在體內，進而降低失智風險。