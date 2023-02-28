林義雄說，相信監察院會好好調查。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1980年2月28日發生震驚國人、慘絕人寰的「林宅血案」，今（28日）監察院長陳菊、監委范巽綠至宜蘭慈林紀念林園參加追思活動；對於24日召開的「林宅血案結案調查報告」記者會，范說，主謀已經呼之欲出，會持續追蹤；陳菊則表示，有責任一步步透過政治檔案的開放讓真相大白，台灣社會才能真正和解。

1979年民進黨前主席林義雄因美麗島事件以叛亂罪遭起訴，並拘禁於景美軍法看守所，1980年2月28日上午林宅竟發生慘絕人寰「滅血命案」，當時在家的林義雄母親游阿妹及7歲的雙胞胎女兒林亮均與林亭均無一倖免，其大女兒林奐均也身受重傷，僅有探監的妻子方素敏躲過一劫；該案迄今仍未破案。

監察委員蔡崇義、范巽綠日前召開「林宅血案結案調查報告」記者會，指出已發生43年卻遲遲未破案，是以警總為主的情治系統介入司法偵查、誤導方向、阻撓偵辦、操弄媒體等6項重大違失，另提出5項應繼續追查事項，糾正行政院並函請國安會督導國安局檢討改善。

今在慈林紀念林園舉行「228事件暨林家祖孫受難追思紀念活動」，林義雄和妻子方素敏、監察院長陳菊、監察委員范巽綠、前農委會主委林聰賢、立委陳歐珀、前宜蘭市長江聰淵等人出席追思會。

陳菊說，該案不是用「交代」的心情，而是指台灣社會在林家血案歷經43年來所有的真相，民間有很多不同的流傳，但從來不知道真相在哪裡？加害者何在？ 她想站在監察院、監察委員的立場，有責任把歷史的真相一步步透過政治檔案的開放讓真相大白，台灣社會才能真正和解。

范巽綠說，來到這感到沉重無比，這土地上有太多人犧牲生命，換取台灣的自由民主，所以他們這一代有責任找尋歷史的真性，還給受難者一個公道。林義雄先生說為什麼這些問題還要重覆來問被害者？而不是問加害者是誰？范指出，動手的主謀者、集團已經呼之欲出，如果不是殘酷冰冷的職業兇手，誰下的了手！

她接著說，讓公道跟真相得以實現，以告慰阿嬤在天之靈跟撫慰已逝去的雙胞胎；如果當年參與者還在世，希望他們能有勇氣說出真相，這樣社會才能走向和解。籲總統府、國安局一起努力、拿出誠心，解密政治檔案，這對台灣轉型正義是非常重要的。