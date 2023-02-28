大陸官方微信公號「外交部駐香港特派員公署」繼日前對美國駐港澳總領事館「畫三條紅線」後，2月28日「再發威」發布消息，針對英國外交發展大臣在聯合國人權理事會發表「涉港謬論」，肆意攻擊抹黑《香港國安法》，詆毀香港人權狀況，粗暴干預香港事務，大陸外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對，敦促英方停止踐踏香港法治的卑劣行徑。

發言人表示，《香港國安法》明確規定，依法保護香港特區居民根據《香港基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》《經濟、社會及文化權利國際公約》適用於香港的有關規定享有的包括言論、新聞、出版、集會等權利自由。但任何權利自由都不能突破國家安全的底線，這是有關國際公約的明文規定，也是各國法律實踐的通例。

發言人表稱，《香港國安法》針對嚴重危害國家安全的犯罪行為，依法打擊極少數從事危害國家安全活動的違法犯罪分子，有效保障絕大多數香港居民依法享有的廣泛權利和自由。英方罔顧自身國家安全屏障密不透風的事實，戴著有色眼鏡對《香港國安法》說三道四、橫加指責，是赤裸裸的雙重標準和對法治精神的褻瀆。

發言人強調，香港回歸後，中國政府治理香港特區的法律依據是《中國憲法》和《香港基本法{，絕不是《中英聯合聲明》。英方對於回歸後的香港無主權、無治權，也無監督權。英方屢屢把《中英聯合聲明》掛在嘴邊妄議香港事務，純屬歪曲歷史和法理的胡攪蠻纏。在英國殖民統治期間，華人長期被排斥在管治架構之外，港英《公安條例》和《社團條例》更對集會、遊行、結社加以嚴苛限制，港人從未享有民主、人權和自由。近年來，英方又頻頻打出所謂「BNO牌」、「法官牌」，炮製各種粗製濫造、毫無公信力的報告，抹黑香港法治和人權狀況，其虛偽面目和險惡用心早已被世人看穿！

發言人指出，英國在人權問題上劣跡斑斑，貧困人口不斷增加，民眾生命權和健康權受到漠視，少數族裔生活狀況持續惡化，刑事犯罪率屢創新高。不知道英方哪來的底氣和資格，在聯合國人權理事會的舞台上居然對他國人權問題大放厥詞。敦促英方好好照照鏡子，認清現實、擺正位置，立即停止任何荒唐可笑的政治表演。立即停止一切干預香港事務的殖民夢囈。