一名女網友發現同事有份約炮名單，名單中竟有自己丈夫的手機號碼，同事還備註「持久的刺蝟小豬」，該女網友崩潰說生小孩後，每次嘿咻時間一長，她就會痛，她於是買很多玩具給丈夫，目前頻率維持每周1次，她崩潰發文「為什麼他還是選擇上網找外食」。

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，她日前發現同事的約砲名單中出現丈夫手機號碼，標註還稱「持久的刺蝟小豬」，她說自己因為生完孩子身體不好，房事做太久會痛，她因此買很多玩具給丈夫，也會在旁輔助，目前一周會嘿咻一次，崩潰說「為什麼他還是選擇上網找外食」。

原PO說該名同事原本不知道炮友是她的丈夫，丈夫也不知道對方是自己的同事，後來同事得知後急忙向她道歉，也稱2人已經快1年沒聯絡，原PO說她目前仍需要這份工作，也深愛著丈夫，目前是選擇自己調整心態，繼續生活下去，丈夫仍不知情此事。

其他網友留言「攤牌跟離婚是兩回事，攤牌，表示妳已經知道了，離婚，表示妳已經放棄了」、「不快樂就早點放手吧，現在不是以前綁死自己跟另一半」、「妳老公也不會只跟ㄧ個約跑啊，不攤牌是默認他可以繼續這樣下去嗎」、「問同事會收錢嗎？要錢就不給老公錢，沒戲了」、「我男的，我老婆不給，我就自己diy，沒有什麼理由可以約」。