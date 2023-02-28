桃園市長張善政率先喊出的基北北桃通勤月票政見，獲行政院拍板，推出「中央促進公共運輸使用方案」，基北北桃最快7月推1200元通勤月票，但因桃園通勤族有7成往雙北、3成往竹竹苗，因此也研擬聯合竹竹苗推出通勤月票，預計明日首度開籌備會討論，因交通運具以火車、國道客運和公車為主，票價可望比1200元更低。

根據桃園市交通局統計，桃園市民聯外交通往雙北約佔7成、往竹竹苗約佔3成，形成基北北桃首都圈及桃竹竹苗兩大生活圈，許多南桃園民眾在湖口工業區、新竹科技園區及竹北地區上班上學，也有通勤月票需求。

桃園市政府指出，除北北基桃、中彰投、南高屏三大都市生活區外，其他單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度及運具條件，因地制宜可提出月票申請，目前初步和竹竹苗取得合作共識。

桃市府指出，桃竹竹苗交通主管機關將於3月1日開籌備會議，針對區域內各類公共運輸的運具、旅次、票價、方案討論，後續會共同委託規畫公司分析數據，研擬對民眾最有利的月票票價與方案，預計票額會較1200元更低，至於上路時間尚無時間表。