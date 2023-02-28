吳克群日前秀出新刺青。（唱戲世界娛樂提供）

吳克群近來正在大陸忙錄製節目、商演活動等，人氣頗旺。（唱戲世界娛樂提供）

43歲吳克群出道以來擁健壯身材，近日曬出裸上身的結實肌肉照，並秀出肋骨上的新刺青「夸父逐日」，引起大批粉絲按讚留言。他28日透過經紀人表示，去年在錄製真人秀節目《披荊斬棘的哥哥2》時，在台上賣力演唱〈夸父追日〉，當時心中的感動、悸動至今難以忘懷，因此刺下「夸父追日」，同時用來提醒自己「永遠不要失去追逐太陽的勇氣」。

他首度嘗試刺青，當時正在大陸忙工作，特地在1月預約當地知名刺青師進行刺青，為了怕刺青的顏色跑掉，長達3個小時的刺青過程中，完全不能上麻藥，他笑說，刺青當下沒有感受到太多的痛感，只是過程必須花很長時間，讓他在現場差點睡著。

他目前身上刺有「夸父逐日」與在背刺上逝世母親的生日、祭日，代表著母親無論何時都在身邊陪著他，他透露計劃想要刺4個刺青，未來還想再刺上青鳥翅膀，因為青鳥意味帶給人們幸福，至於另一個刺青，他直說，現在還在思考中，之後會再給大家驚喜。

近年工作重心轉移到大陸發展的他，正忙錄製節目、商演等工作，行程滿檔，經紀人昨透露，目前有許多海外巡迴演唱會來邀約，已洽談中，吳克群預計在3月起於各大城市的音樂祭演出，8月推出實體新專輯，現在進行錄音製作階段，期待新作與大家見面。