2月28日到3月3日，澳洲旅遊局長暨行政總裁哈里森（Phillipa Harrison）到訪中國，並將走訪廣州、北京、上海3座城市。她在出訪前接受陸媒專訪時指出，中國是澳洲旅遊業最重要的國際市場之一，「旅遊外交」的意義重大，希望透過旅行建立澳中間人與人的連接，加深彼此的理解與尊重。

「我們和澳洲旅遊業的同仁都非常想念中國朋友們」，這是哈里森在接受大陸《環球時報》採訪時說的第一句話。她表示，隨著澳中兩國旅行的重啟，她與團隊第一時間安排訪問中國的計畫，「非常激動且倍感榮幸」，希望藉此行親自向中國遊客發出熱切邀請。

哈里森透露，此行還將與中國的航空公司和旅遊企業會面，就合作進行商討；並拜訪當地媒體，提供第一手的澳洲旅行目的地資訊和行業資訊等。在哈里森看來，「旅遊外交」的意義重大，她希望透過旅行建立澳中間人與人的連接，並通過文旅交流加深澳中間的理解與尊重。

提及對中國市場的定位，哈里森說，中國是澳洲旅遊業最重要的國際市場之一，具有不可取代的重要作用。她提供數據顯示，2019年，澳洲共接待中國遊客144萬人次，中國遊客占澳洲所有國際入境遊客的15％，且在澳總消費額達到124億元（澳元，約合新台幣2565.32億元），排名均居首位。

報導指出，即便是在疫情期間，中澳雙方的旅遊合作也從未中斷。哈里森強調，中國遊客的回歸，極大提振了澳州旅遊業復甦的信心，眾多當地的旅遊供應商都表達對中國遊客的期盼。

而為便利中國遊客旅途，澳洲業界正在「多管齊下」。哈里森提醒說，現在中國遊客辦理旅遊簽證，只需訪問澳洲內政部官網進行線上申請，並線上提交所有簽證資料即可，不需要提交護照與面簽；雙方也將聯手逐步有序恢復澳中間的航班航線，增加航班客運量、提升航班頻次、開啟新航線，持續加大澳中間的航線連接。

中澳關係逐步回溫，今年2月初，中國商務部長王文濤應約與澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）舉行視訊會談，王文濤稱會談是中澳共同推動兩國經貿關係重回正軌的重要一步，法瑞爾也期待在不久的將來訪華。