俄羅斯第二大城聖彼得堡今（28日）傳出機場疑因空域有不明飛行物、所有航班一度暫停起降，氣氛緊張。無獨有偶，俄羅斯部分地區廣電媒體今也突然緊急插播空襲警報、呼籲百姓立即躲避飛彈攻擊。不過，俄國政府說，這是假警報；地方官員指控，這是烏克蘭駭客搞的鬼。基輔當局未回應此事。

路透社報導，俄羅斯緊急事務部（Emergencies Ministry）說明，部分廣播電台與電視頻道的伺服器遭駭，俄國境內部分地區的廣電媒體布達了空襲警報，「這是不實訊息，與實際情況不符」。

俄國國營媒體俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，出現上述假警報的地區包含克里米亞（Crimea）。克里米亞半島原為烏克蘭領土，2014年遭到莫斯科當局併吞。

根據社群平台網友分享訊息，俄國部分地區電視台畫面今天突然插播空襲警報，並搭配人形跑向防空避難所的圖卡，旁白同時布達「請各位現在移往避難所」的告警訊息；廣播電台播放的警報聲響震耳，並有人聲催促「注意，注意，空襲警報已發布，請各位現在前往避難所。注意，注意，有飛彈威脅」，呼籲民眾儘速尋找掩蔽。

俄新社報導，一些地方官員把這場假的空襲警報歸咎於烏克蘭。基輔當局對此並無正式回應。

營運地方電視台的俄羅斯天然氣媒體公司（Gazprom Media）聲明，該公司基礎設施遭遇「攻擊」，「這類針對本公司衛星網路的攻擊，已成家常便飯」。

多家廣播電台上個星期也曾發布類似的告警訊息。俄國總統普丁（Vladimir Putin）本月21日向國會議員發表年度演說，國營電視台播出演說時畫面也中斷消失，當時國營媒體指稱這是受到分散式阻斷服務（DDos）攻擊所致。