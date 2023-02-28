桃園市長張善政推出福利政見「幸福里程30公里」。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政福利政見「幸福里程30公里」，其中YouBike從30分鐘延長到免費60分鐘，約可騎10公里，目前業者正在修改卡機系統，預估4月1日就能正式上線，至於市區公車20公里以內免費，交通局正和公車業者、票卡公司協調，力拚跟1200月票併案於6月上路。

研考會主委吳肇銘說，張善政已陸續兌現老人四節禮金、國中小免費營養午餐、大班助學金、代理老師全年聘期、多一胎加1萬、免費肺癌篩檢等福利政見，不諱言市府為了省錢大可以晚點推出，但張善政的工程師性格，上任後即要求各局處盡快盤點並加速行政程序，尤其跟民眾生活息息相關的政策要優先實施。

吳肇銘說，接下來鎖定「幸福里程30公里」，其中YouBike免費60分鐘（約可騎10公里）預計4月推出，市區公車20公里以內免費則力拚6月。

交通局長張新福說，全市YouBike有406站、10256輛公共自行車，目前費率是前4小時每半小時10元，前30分鐘不限次數、不限卡種免費，由市府補貼，相當於可免費騎乘5公里。

張新福不諱言內部曾討論加碼到1小時是否要限定市民每日一次，但等於要另編預算重新開發系統，期程至少要1年，且後端資料庫要逐筆比對，恐讓借還車時間延長，不利周轉，加上過去用市民卡借YouBike僅佔總體使用量的36％，和減少通勤負擔、推動節能減碳的政策初衷牴觸，因此決議延續不限次數、不限卡種。

張新福說分析現行騎乘YouBike習慣，以通勤、通學為大宗，30分鐘以內約占91.4％、60分鐘以內達96.9％，60分鐘以上使用量佔3.1％，意即30至60分鐘使用量佔5.5％，預估延長為1小時，整體使用量會增加15％，以10元差額計算，約要追加1200萬元預算。

張新福說，目前微笑單車公司正在進行系統修改，因是在現有基礎上延伸，預計3月底就能修改完成，力拚4月1日上線，但確切日期，仍待張善政拍板定案。

至於公車20公里免費部分，張新福說，牽涉到多家公車業者和票證公司，且還要逐台公車刷卡機更新，需要更多時間準備，目前已連同1200月票政策，和業者們洽談，將在現有買一送一基礎上延伸，朝向限定市民卡方式實施。

桃園市張善政