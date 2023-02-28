2024年總統大選，根據《台灣民意基金會》今天(28日)公布的最新民調，民進黨籍副總統賴清德、民眾黨主席柯文哲、國民黨籍新北市長侯友宜若是「三腳督」，侯友宜以32.4%領先，賴清德則以27.7%居第二、柯文哲以19.5%排第三。和上個月比較，賴清德支持度重挫6.3個百分點，侯友宜略升1個百分點，柯文哲下滑2.8個百分點，選舉結構可說出現重大翻轉。

《台灣民意基金會》今日在臉書粉專針對「2024總統大選，如果是民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲三人競爭，您會傾向支持誰？」進行調查，結果發現：侯友宜以32.4%領先賴清德的27.7%、柯文哲的19.5%，9.7%則尚未能決定，10.8%沒意見、不知道、拒答。

侯友宜以32.4%領先賴清德的27.7%，約領先4.7個百分點，柯文哲雖仍敬陪末座，但擁有19.5%的支持。因此，國民黨如果由侯友宜代表參選，賴清德不但不是穩贏，民進黨還將陷入艱困的政權保衛戰。

和上個月比較，賴清德的支持度重挫6.3個百分點，侯友宜略升1個百分點，柯文哲下滑2.8個百分點，這使得選舉結構出現重大翻轉，讓侯友宜重回領先的位置，但領先能持續多久，本身就是一個變數。

從年齡層來分析，20-34歲，柯文哲獨領風騷，獲三成七支持，侯友宜二成一，賴清德一成九；35-64歲，侯友宜獨占鰲頭，獲三成七支持，賴清德二成六，柯文哲一成八；至於65歲以上，賴清德則一枝獨秀，獲四成一支持，侯友宜三成四，柯文哲3.4%。

而從教育背景來看，大學及以上教育程度者，二成九支持柯文哲，二成八支持侯友宜，二成五支持賴清德；專科教育程度者，二成九支持侯友宜，二成四支持賴清德，二成一支持柯文哲；高中及高職教育程度者，三成九支持侯友宜，二成八賴清德，一成七柯文哲；初/國中教育程度者，三成八支持侯友宜，三成四賴清德，一成一柯文哲；國小及以下教育程度者，三成四支持賴清德，二成八侯友宜，4.1%支持柯文哲。

再從地緣政治角度來分析，依據傳統七大區塊的劃分，侯友宜在台北市、新北市、桃竹苗、中彰投、高屏澎、以及基宜花東金馬都拔頭籌；賴清德只在雲嘉南居領先地位；柯文哲在中彰投居第二，其他地區都敬陪末座。