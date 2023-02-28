缺藥引發民怨，衛福部昨(27日)召開記者會公布國內15類最缺藥品，包括抗生素、退燒、止瀉等，健保署長石崇良也強調今年不會調整藥價。臉書粉專《三寶·藥師·神大叔》表示，解決缺藥仰賴有資源能往上溯源的人，如政府專案生產的氧化鎂，藥師每接一次單就要賠33％，因為專案進藥成本遠高於健保價。從2015持續擺爛到2023的問題，想靠一個記者會解決？只凸顯當局根本沒有規劃，藥師們只好持續努力的靠自己了。

「我有時候會覺得藥師把自己的社會責任放得太重，但卻也同時慶幸有這些很願意負重的藥師來維持我們的歲月靜好」。臉書粉專《三寶·藥師·神大叔》今(28日)在臉書發文指出，為什麼會缺藥？答案其實沒那麼複雜，就「廠商或盤商能提供給藥局的藥品數量不足以供應醫院診所開出的處方」。但不足是因為原物料？是因為產能？還是因為供應鏈？這就仰賴這些有資源能往上溯源的人了。

三寶藥師強調，「在2020年前你說缺藥，食藥署會跟你說你沒查證的話可能會挨罰300萬！」當時他跟朋友還有一個粉專一直在提醒藥師公會全聯會重視缺藥，不要每年辦園遊會粉飾太平，當然這種論點在當時沒有幾個人接受，畢竟抽獎摸彩園遊會才是普羅大眾喜歡的東西。而從2015年開始持續擺爛到2023年的問題，現在說想一個記者會解決？這跟小許年底前結婚並且在婚禮上表演雙人變身入場一樣的困難。

三寶藥師直言，昨天記者會只凸顯當局其實根本沒有規劃，甚至連原先的三同政策都一整個狀況外。「在我看來就，藥師們要持續努力的靠自己了！」說個實際一點的，政府專案生產的氧化鎂（軟便劑、制酸劑，110年健保用量2.5億顆），藥師每接一次單就要賠33％，因為專案進藥成本遠高於健保價。認真找藥調藥協助患者的藥師就是在朝藥師佛的路上前進啊⋯「我家裡有三個小孩，確實沒辦法像理事長一樣不在意報酬。」