遇到這種乘客真的讓人好害怕！一名職業駕駛透露，日前在派車系統上收到通知，有乘客想在桃園某地上車，但卻備註想找「帥哥司機」，還希望可以坐在副駕駛座上和司機發生肉體關係，嚇得這名司機狂飆髒話，還說寧願被系統扣分，也要拒絕載送這名乘客。

原PO在臉書《爆廢公社》發文表示，近日接到叫車通知，但乘客的備註事項，卻讓他深深覺得被性騷擾，從他上傳的系統照片可見，乘客備註寫著：「需要帥哥司機讓我坐副駕駛座，且希望司機大哥可以穿各種制服X我的XX，我是超愛被司機大哥打針X屁X的淫蕩男人」，讓原PO嚇到狂罵髒話，直說：「寧願被扣分也不接」。

一名乘客叫車時寫下了超特殊的備註，讓司機嚇得狂罵髒話。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，網友紛紛留言回覆，「這年頭男人也要保護好自己」、「現在連計程車司機都要擔心了」、「直接怕爆，男上加男」、「知男而上，辛苦錢」、「同志朋友就是被你們這些人拖累的」、「病成這樣，到底吃了多少藥」。

有網友提醒，遇到這種乘客務必要提高警覺，否則還可能反被誣告性騷擾；另外，也有人覺得這段備註比較像是惡作劇，猜測是要搭車的人喝醉慘遭友人惡搞，大嘆：「真的是無聊當有趣」。

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