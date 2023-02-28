鐵粉(左)林小姐平均1至2月光顧一次「饗食天堂」，跟工作人員培養深厚感情，右為行政主廚王鴻彬。(陳韻萍攝)

「饗食天堂」28日最後一天營業，不少客人趕在最後一天再吃一波，28日全天3個餐期近客滿。(陳韻萍攝)

在「饗食天堂」大直店任職7年的劉捷睿，從工讀生當到組長，盛讚大直店有人情味，跟客人就像朋友。(饗賓餐旅集團提供)

「饗食天堂」預計今年第2季會在台中 LaLaport購物中心再開新店。(翻攝自饗食天堂粉專)

高人氣吃到飽品牌「饗食天堂」大直店自2月8日在臉書發文公告今(28)日正式結束營業，消息曝光後，大直店每天的餐期幾乎客滿，今(28)日記者直擊大直店最後一天營業狀況，午餐、下午茶時段來客數約9成滿，晚餐餐期全滿。不少老客人直呼捨不得，特地選在最後一天再光顧一次。而大直店內外場共80名員工除少數因屆齡退休、生涯規劃而離職外，其餘員工悉數轉任到饗賓餐旅集團其他品牌和分店工作，沒有人因為關店而被裁員或資遣。

「饗食天堂」大直店因所屬建築物計畫改建，今(28)日最後營業，店內約420個座位，幾乎座無虛席。鐵粉林小姐受訪表示，自己平均1至2月光顧一次，一年約到訪8次，喜歡大直店的原因除了因為離住家近，動線清楚和豐盛的美食也很吸引她。她提到自己曾任職航空公司空服員，對服務品質很要求，「饗食天堂」大直店雖然是吃Buffet，服務很到位，細緻的服務深得她心。

她舉例自己有一次吃到炸蝦，覺得那次炸蝦味道稍鹹，當下跟店家反應，行政主廚馬上試吃，也覺得調味過重，那一鍋炸蝦立刻倒掉重新再炸。這種以客為尊，把客人需求與提醒放在第一位的店家，讓曾經也是服務人員的她頗為滿意，林小姐也時常帶家人與朋友來用餐，現在跟店員們也像朋友般熟悉。大直店結束營業，她直呼非常不捨，不過已經是品牌粉絲的她也表示之後會跑遠一點，到「饗食天堂」板橋店用餐。

陳先生一家四口也是「饗食天堂」大直店的忠實顧客，舉凡結婚紀念日、生日等特殊日子，全家人都會選擇大直店慶祝。陳太太分享自己帶兒子來吃，從兒子還是國中生吃到現在已經念高二了，這間店有著他們家人美好的回憶，以後吃不到很捨不得。全家人對大直店的美食如數家珍，念高二的兒子特愛大直店的片皮烤鴨，小四的女兒最愛吃冰心地瓜和生巧克力、還有海鮮貝類，炭烤豬排等肉排區則是陳先生最愛，陳太太對燒烤類、生菜沙拉和甜點情有獨鍾。

不只客人捨不得，在店內工作的員工也多感到不捨，還有不少客人離開前要求跟店員合照，形成店內另類風景。在大直店任職7年的劉捷睿組長，娓娓道來自己18歲時在「饗食天堂」大直店工讀，到現在已晉升為組長，大直店很有人情味，員工感情好，因此流動率低。他也提到大直店的客人和員工間，有時也像朋友般，會聊天分享彼此生活，「大直店的型態比較像是獨立餐廳，客人忠誠度高，老顧客的比例逐年增加；有位常客從媽媽吃到當阿嬤，還會傳她的孫子照片跟我們分享。」

「饗食天堂」大直店結束營運後，雙北的門店還有台北信義店、台北京站店、新北板橋店，預計今年第2季會在台中 LaLaport購物中心再開新店。雖然「饗食天堂」大直店結束營業，然而饗賓餐旅集團在疫後展店動作頻頻，年後蔬食吃到飽的「果然匯」在天母大葉高島屋開店，日前「開飯川食堂」、「饗泰多」也插旗天母大葉高島屋，而主打高檔日料Buffet、被稱為「全台最難訂Buffet」的「旭集 和食集錦」也預計今年第二季在大葉高島屋開幕。

此外，饗賓餐旅集團今年會推出全新Buffet代表作「饗」，預計進軍101大樓的86樓，結合台灣在地風土食材和高空景觀，呈現一種有別於其他品牌的餐食體驗，饗賓將其定位為「饗賓寫給台灣的一封情書，也是寫給全世界的一封盛宴邀請函。」讓人相當期待。