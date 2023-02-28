在1月大漲近2.8％後，人民幣兌美元即期匯率2月走低並接近抹去今年以來的全部漲幅。人民幣兌美元即期匯率28日收盤報6.9392，較上個交易日漲253個基點，盤點2月合計下跌1821個基點、跌幅達2.69％；人民幣兌美元中間價也單月下跌1915個基點、跌幅2.83％。

這也是人民幣兌美元匯率在經歷2022年11月到2023年1月的連續3個月升值後，首度出現單月回貶。

東吳證券認為，2月以來人民幣快速貶值一方面源於美元指數升值，另一方面則是對復甦過度樂觀情緒的糾偏，研判未來2個月人民幣「破7」機率非常大，認為在美元指數觸及106的情況下「破7」是比較合理的。

據澎湃新聞引述平安證券指出，在去年11月到今年1月期間，全球風險偏好抬升，美元指數從最高接近115下行至101左右。受美元指數走弱、大陸經濟前景改善、跨境資本大幅流入以及年底季節性結匯力量推動下，人民幣匯率在此期間也從7.3一路升值到6.76附近。但上述支撐人民幣匯率走強的因素從2月開始出現不同程度的減弱。

其中包含美元開始反彈，推力主要來自美國就業、PMI等數據公佈，海外樂觀交易預期被修正，市場預期美國升息終點抬升50基點、美債收益率抬升等，讓美元指數反彈至105左右。

第二點是跨境資本流動出現反覆，2月陸股通淨流入資金大幅低於1月，且從2月下旬之後持續流出。第三點則為季節性結匯力量減弱，同時俄烏戰爭前景的不確定性提升，讓VIX恐慌指數升高，市場避險情緒上行，不利於風險資產。