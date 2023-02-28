立委補選綠營狂打烏賊戰，游顥要選民拒絕「最慧騙人嘉」跟指鹿為馬的政客進來南投！（林明溱競辦提供／楊靜茹南投傳真）

藍營南投縣立委補選候選人林明溱宣布，2024力挺南投縣議員游顥選立委，疑打亂綠營選戰策略，其副秘書長黃建嘉28日發文，指林明溱父子再次聯手騙游顥。游顥發臉書嘲諷，蔡培慧與選戰操盤手黃建嘉是「最慧騙人嘉」，封黃為吹牛大王。國民黨重申，林明溱因初選民調第1名獲徵召，籲停止抹黑。

黃建嘉指出，國民黨立委補選初選，游顥的民調最高，林明溱為什麼不讓游顥選？明明為了幫兒子卡位，27日造勢晚會還說參選是為了游顥。林明溱假裝要讓賢，屆時會不會父子倆再騙游顥一次？

國民黨發言人林家興痛斥黃建嘉引述錯誤，強調林明溱是初選民調第1名才獲黨徵召。游顥氣憤說，前次他被盜圖，黃建嘉硬拗，這次又說「連游顥也不會相信林明溱」，請問「你想當我肚子裡的蛔蟲嗎？」有智慧的南投人都不相信黃建嘉。

游顥強調，林明溱獲徵召後，他個人全力輔選，感謝林明溱像「大樹」一樣協助許淑華、保護游顥、照顧鄉親、守護南投，他出席輔選會議，也積極協助車隊、動員、助講等輔選行程，親力親為力挺，反觀對方陣營的黃建嘉吹牛，蔡培慧說謊，兩人一搭一唱，很擔心兩人像執政黨「玩蛋荒蛋價」一樣，聯手「玩弄南投人」。

游顥反問，黃建嘉從屏東縣政府到副總統辦公室，再到民進黨中央，了解南投嗎？這樣還敢動不動對南投指手畫腳，南投人應該頒給黃建嘉吹牛比賽的第一名；而蔡培慧不了解南投，搞混了林明溱已經做好的建設，不斷睜眼說瞎話，隨便改個名字就可以移花接木？當作自己的政績或政見。

游顥嘲諷式建議，蔡培慧沒有選上，讓民進黨安排高升去當農委會主委，盡快解決蛋荒問題，到時候聘黃建嘉當農委會副主委，通通高升，繼續吹牛皮、活在異次元空間。但人民的眼睛是雪亮的，像最近討論的《全民防衛動員法》，居然想箝制言論自由，侵犯人民基本權，仍舊被識破，拒絕「最慧騙人嘉」跟指鹿為馬的政客進來南投！

黃建嘉沒有針對游顥的言論發表意見，僅呼籲林明溱不要一騙再騙，2012年、2018年、2022年，林明溱都說這是他人生最後一站，人生到底有幾個最後一站？他們只是替游顥感到非常不捨。