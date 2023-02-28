大陸水利部副部長王道席在28日新聞發佈會上，說明華北地區地下水超採綜合治理行動情況，表示通過近5年治理，已從根本上扭轉華北地區自上世紀70年代以來地下水水位逐年下降的趨勢、實現總體回升。但他也指出，華北地區水資源緊缺狀況尚未根本扭轉，地下水虧缺仍然存在。

王道席表示，為推進華北地區地下水治理，改善流域和區域水生態、水環境，水利部、國家發改委與京津冀三地政府於2019年1月印發實施《行動方案》，提出華北地區地下水超採綜合治理的總體思路、

據澎湃新聞引述王道席說，通過治理之下，2022年治理區地下水開採量較2018年減少約40億立方公尺，壓減地下水超採量26.2億立方公尺，超額完成了《行動方案》的近期治理目標任務。

此外，通過近5年治理，從根本上扭轉從1970年代以來地下水水位逐年下降的趨勢，從下降幅度緩慢、到局部回升、再到總體回升的持續好轉。治理區約90％的區域初步實現地下水採補平衡。

王道席說，下一步將持續推進華北地區地下水超採綜合治理工作，統籌節水控水、水源置換、河湖生態補水和地下水回補、嚴格地下水管控等治理任務，逐步實現地下水採補平衡，降低流域和區域水資源開發強度，從根本上解決華北地區地下水超採問題。