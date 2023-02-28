韓國演藝圈近來是非不斷，先是朴敏英捲入挪用公款風波，又傳出多位男星為了躲避兵役，造假體檢資料，如今就連知名影帝李秉憲也爆出利用法人名義投資房地產，大賺100億韓圓(2.32億新台幣)的暴利，卻涉嫌逃漏稅，遭國稅局索取1億4500萬韓元(337萬新台幣)驚人追繳金。

綜合韓媒報導，李秉憲2018年成立「Project B」公司，隔年買入首爾楊坪洞的10樓大廈，並於2021年轉手賣出，短短3年賺取價差100億韓圓(約2.32億台幣)，而據傳該公司為李秉憲100%持股，若以個人名義買房會課45%稅金，改用法人名義買房，稅金則降至10%到25%，因此被懷疑開空頭公司逃稅。

李秉憲經紀公司BH娛樂對此喊冤表示，李秉憲過去30年從未有過逃稅醜聞，追繳金的部分和逃稅問題無關，純粹在廣告代言酬勞入帳時間有差異，以及演員自費向員工發的獎金，部分不能抵稅，因而最終會計結算時出現錯誤，但已在去年11月更正。

另一名演員權相佑也被指控逃稅，他創立的經紀公司「Soo Company」，名下掛了5輛數億韓圓的高級跑車，實際卻給其家人使用，最終被國稅局索討10億韓元(2324萬新台幣)追繳金，對此Soo Company回應，稅務機關要求說明損益歸屬，才驚覺同時補稅與退稅，目前已主動支付差額，跑車也已全數出售。