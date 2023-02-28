台南市白河林初埤木棉花節3月11日登場。（店仔口文教協會提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河林初埤木棉花節3月11日登場，在地社團店仔口文教協會邀請知名青年畫家羅宇成及其學生，在木棉花道上舉辦聯展，將展出60幅以白河為景的水彩畫作，讓遊客不僅可以欣賞木棉花道風光，同時還能從畫作中感受白河街角的寧靜之美，也提前為花季活動暖身。

在復興商工擔任業師的羅宇成是國內知名水彩畫家，現在也同時在國父紀念館展出個人作品，擅長以簡單的線條、不繁複的色彩，勾勒出日常生活所見景象，去年他與多名門生到白河旅遊，透過在地友人賴美如熱情介紹家鄉之美，深受感動，便決定以外地人視角，畫出白河人熟悉的日常，包含菜市場、蓮田、廟宇等等，都成為創作的泉源。

此次由店仔口文教協會邀約、賴美如為策展人，規畫「情寄白河～水彩小品聯展」，以林初埤木棉花道為背景，運用竹子、木材等天然素材為畫架，在木棉花道及九曲橋等戶外場地，公開展出羅宇成師生共60幅作品，期望遊客不僅能齊聚花道欣賞美景，也放慢腳步感受畫作傳遞的白河生活及文化。

店仔口文教協會理事長吳菁菁表示，「情寄白河～水彩小品聯展」展覽期間為3月4、5日，每天上午8時至下午4時30分，現場除了提供免費導覽介紹，並同時舉辦農特產品市集，喜愛品茶的民眾也可報名預約田間茶席活動，由專業茶人服務，每日限定4場、每場12人。