女星唐玲出道多年，參演不少影視作品，也是許多綜藝節目的常客；前陣子藝人隋棠和鄰居因噪音問題產生糾紛，鄰居爆料隋棠一家態度惡劣，隋棠則解釋鄰居過於敏感，雙方爭論不休，唐玲近日在節目上也透露曾被鄰居投訴，她表示自己已經盡量降低音量，對方不接受可以去報警。

唐玲表示自己一直都很和善，聽到鄰居發出的噪音都會忍耐，沒想到某天下班回家後打算放音樂聽聽，剛開音響沒多久，管理員就打電話告知樓下鄰居投訴她放音樂的聲音太大，打擾到鄰居作息，唐玲因此將音響越調越小聲，但只要她開音響，鄰居就一定會打電話投訴，唐玲最後將音量調到10以下，在家中都要靠近音響才能聽到音樂，心想這樣應該不會被鄰居投訴了，沒想到管理員打電話告知鄰居再次投訴，讓唐玲直呼「說我現在聲音太大聲太誇張了，（音樂）很小聲我都聽不清楚了，為什麼還要投訴？」

影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。（來源／命運好好玩 官方頻道）

面對多次投訴，唐玲選擇不理鄰居，不久後管委會的主委上門拜訪，主委提到鄰居投訴唐玲聽音樂導致無法睡覺，於是唐玲將主委請入家中聽音響音量，主委一聽她使用沒有很大聲，但還是勸說因鄰居比較敏感，讓唐玲改戴耳機聽音樂，她直言：「為什麼要我戴耳機，而不是請鄰居去戴耳塞呢？」唐玲也說她在晚上10點後會盡量降低音量，而且也不會聽音樂，但如果這樣都不能接受，那可以去報警。