今天是二二八事件76週年，行政院長陳建仁在臉書上坦言，歷史不應被遺忘，他們有責任讓下一代知道，過去的教訓與錯誤不應再次出現，更因為有前人的犧牲奉獻，才得以有現在民主、自由的台灣，大家應更加珍惜當下所有，也更因團結彼此，讓台灣成為更民主、自由的國度，並引用引用聖經強調，如果公義不能展現，就很難跟和平彼此相親。

陳建仁表示，他今上午陪同蔡英文總統赴臺南市二二八紀念公園出席「正義匯聚．勇氣延續：二二八事件76周年中樞紀念儀式」，表達對二二八事件及過去威權統治歷史之深切哀悼及反省之意。

陳建仁指出，後來在戰後成為海軍總司令部情報處的拘留所，實是過去威權政府用來整肅異己的地方。它是一個戰爭的遺址、也是不義的遺址。也因此，去年行政院促轉會正式將此處審定為不義遺址，文化部及高雄市政府也隨即結合民間力量進行復原及再現。

陳建仁表示，10天前他主持「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」的揭牌，期許各部會落實各項轉型正義工作，在最短時間內完成相關法制工作。他也在上周核定教育部「國家轉型正義教育行動綱領」，以系統性的方式，讓每一個孩子們都了解人權教育的重要，鞏固台灣的自由、民主，不要再重蹈歷史的覆轍。

陳建仁引用聖經「慈愛與誠實彼此相遇，和平與正義彼此相親」表示，當大家要彼此能夠相愛的時候，誠實是很重要的，如何面對歷史的真相，把歷史的真相好好打開，彼此能了解傷痛的時候，才能一同走向未來，「當我們要能夠彼此和平相處的時候，很重要的公義也要展現，如果公義不能展現，就很難跟和平彼此相親。」