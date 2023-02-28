世界級男團「防彈少年團」（BTS）成員7人在2021年陸續開通IG帳號，個個人氣高到破表，追蹤人數都是千萬人起跳，他們也樂於分享日常生活，讓粉絲能看到舞台以外的他們。BTS成員柾國今（28日）被網友發現，擁有5千多萬粉絲的IG帳號無預警註銷，有人更推估他的帳號價值超過425億韓元（約新台幣10億元）。

BTS柾國的IG粉絲人數是全團第二高，帳號開通不滿2年，已經擁有5千多萬粉絲追蹤，可見他在全球有多紅；但今日有粉絲發現柾國IG帳號東西都消失，沒多久連帳號都搜不到了，引起網友猜測柾國帳號變成這樣，該不會是遭到駭客入侵。

柾國把擁有超過5千萬粉絲的IG帳號註銷。（圖／摘自推特）

不過，柾國本人稍早在另一個社群平台Weverse回應，他說自己退出IG，並非網傳的被盜，「因為沒有在使用，就刪掉了，不要擔心喔」，雖然關掉IG帳號，但加碼回饋粉絲，表示會常常在Weverse開直播和大家互動；柾國最後強調，「(IG)APP已經刪掉了，以後應該不會再用了」，特別提醒粉絲避免被有心人詐騙。

廣大網友看到柾國輕描淡寫地，把一個有5千萬粉絲的IG帳號說不用就不用了，都相當震驚；另外，有內行人跳出來分析，一般女演員IG帳號擁有200萬粉絲，價值約17億韓元（約新台幣4千萬元），換算到柾國的IG帳號，價值至少425億韓元（約新台幣10億元）。