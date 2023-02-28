新北市三重區有2名少年今(28)日凌晨5時許閒來無事結伴遊蕩，經過龍門路上的三德公園附近時，竟一時興起對三重區公所的資源回收箱點火，箱內回收物頓時燃起熊熊大火，所幸不到半小時即被撲滅，沒有釀成傷亡，三重警方當天早上便逮到這2名調皮的孩子，依涉嫌違反《刑法》公共危險及《少年事件處理法》等案函送法辦。

三重警消在今日凌晨5時17分獲報，三德公園附近有處由三重區公所所設置的資源回收箱竄出火焰，消防隊獲報後趕抵現場後，不到半小時即將火勢撲滅，所幸無釀成人員傷亡。

事後警方調閱監視錄應器發現，事發前曾有2名少年結伴經過，其中一名少年湊近資源回收箱後不久，裡頭收集的回收物隨即燃起熊熊火焰，2名少年隨即便離開現場。

三重警方隨後循線在早上9時許，在仁興街查獲這2位涉案少年，並查1個扣打火機，全案訊後將2人依涉嫌違反《刑法》公共危險及《少年事件處理法》等案，函送新北地方法院審理。