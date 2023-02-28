香港名媛蔡天鳳（Abby Choi）為人親切、善良，每年捐千萬港幣照顧流浪動物，近日卻遭殺害、烹屍，噩耗震驚港台。而她生前使用的小紅書，被粉絲指出部分隱藏貼文竟在事情發生後，離奇地被公開。

蔡天鳳生前是個善良、有愛心的人，除了致力於關懷流浪動物，再婚後也繼續照料前夫全家，買下價值2億多台幣的豪宅給他們住，未料養老鼠咬布袋，疑被前夫一家謀殺，前夫、前公公、前大伯目前被控謀殺罪，前婆婆則是妨礙司法公正罪。

許多網友為緬懷蔡天鳳，紛紛到她的各大社群平台留言哀悼，也重溫蔡天鳳生前的生活點滴，而她生前經營的小紅書，最近被追蹤一陣子的粉絲指出，蔡天鳳遇害後，多篇鎖起來的貼文無緣無故被公開，懷疑有藏鏡人正在使用蔡天鳳的小紅書帳號。

另名網友心有戚戚焉，留言稱自己一直有關注蔡天鳳的小紅書，確定很多貼文都是在她過世後陸續被公開，不禁質疑：「可以登入她這個小紅書帳號的手機的人不知道是誰？是否為前夫家親信？也就是說不知道誰現在拿著她的手機。」釣出不少認同的網友，表示之前刷蔡天鳳的小紅書，只能看到幾篇動態，出事後突然可以看到好多則。其餘網友得知後，都感到毛骨悚然，留言：「好可怕」、「突然渾身都起雞皮疙瘩」。

網友表示蔡天鳳小紅書的隱藏貼文，在她遇害後突然被公開。（圖／蔡天鳳小紅書）

蔡天鳳生前熱愛動物，和志同道合的朋友成立「愛豹仕愛心慈善機構」，不只每年奉獻千萬港幣照顧流浪貓狗，也會親自到機構關心，愛心不落人後。蔡天鳳過世後，該機構今（28日）宣布其英文名改成「Abby & Paomes Charitable Org」，中文名之後也會修改，以此紀念蔡天鳳生前對機構的幫助。