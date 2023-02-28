台北市長蔣萬安今(28日)在二二八紀念活動遭遇陳抗。媒體人張禹宣對此直批，該團體自稱「無力者」，高舉不知所以然的白布，怒嗆蔣萬安是「殺人兇手」，要求下跪道歉，但整起事件宛如鬧劇，非但讓228受害者蒙羞、更污辱了無力者這三字的由來。他指出，當年林獻堂帶領地方仕紳與知識分子所組成的「無力者大會」，對抗的是日本，底蘊則是來自知識的理性與邏輯。狠酸無力者不是無力，只是毫無邏輯、懶得用心。

「不是無力，只是毫無邏輯、懶得用心！」張禹宣指出，抗議行動本身的目的，象徵著對於該活動或人物的不滿，當蔣萬安道歉的同時，卻又以抗議的行動表達反對，卻又要求蔣萬安必須道歉，這種邏輯癌的程度，正是引發大眾莞爾的原因。

張禹宣質疑，當選舉時，綠營要蔣萬安姓郭便姓郭，竭盡所能羞辱詆毀該家族的一切成員。當需要找人究責時，蔣萬安便又姓蔣。況且以所謂你是蔣家後代所以必須承擔的說法，更是與轉型正義以及對話和解的核心理念完全背道而馳。將對於整體政府的錯誤與悲劇，狹隘的限縮成對於特定姓氏以及後代子孫的仇恨，用所謂殺人兇手一詞，甚至是下跪等要求，反倒是讓尋求上位民主價值，所有228事件的工作者與受害者蒙羞。

「將民主轉型的工程，簡化成簡單的復仇。」張禹宣強調，然而228事件至今不只致歉幾次，各式各樣的委員會與真相調查不斷出籠，隨著而來的卻從來不是和解，而是不斷挑起的更多仇恨與對立，如同今日的陳抗本身。

張禹宣直言，可笑的是，自知理虧的無力者，新聞稿中卻聲稱是因為禁止陳抗區，有如威權體制再現。這些人不知道的是，一手阻卻集會遊行法修法的，正是民進黨。當蔡英文在各地大開行動拒馬展時，這些人卻悄然無聲。真正有意見，也請到立法院陳抗，但你會先遇上架好的拒馬。

張禹宣提到，最後關於「無力者」三個字，出處是源自日治時期的臺灣文化協會，為了議會請願運動，對抗由總督府所支持的「有力者大會」，在林獻堂的帶領之下，由地方仕紳與知識分子所組成的「無力者大會」。訴求是民主，對抗的是日本，底蘊則是來自知識的理性與邏輯。「一次污辱兩個時代的重大轉折，真的不簡單！」