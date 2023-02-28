全聯特選熟成午仔魚，原價179元、特價159元。（全聯提供）

全聯「好欣豬」系列具備碳足跡標籤，2021年銷售超過30萬份。（全聯提供）

家樂福攜手台東大學，推出全台第1支獲得台東大學農產品生態標章的「台東有機蜜露鳳梨釋迦」。（家樂福提供）

家樂福小農貓耳干鮮乳，每月全台約180萬～200萬元業績，促銷價92元。（家樂福提供）

家樂福2018年開始推出產地之旅，邀請VIP顧客到屏東農場，進行產地到餐桌的有感體驗。（吳奕萱攝）

現代人不但重視食材新鮮，更要求食材的產地履歷、生態標章、動物福利認證等，超市業者也常攜手政府或大專院校等，共同推廣國產好貨，並以適合小家庭料理的包裝販售，甚至舉辦產地溯源之旅，讓民眾深入體驗產地到餐桌的生產過程。

全聯多年來配合農委會地產地銷政策，推廣產地新鮮直送國產好魚，初春正是品嘗「午仔魚」的好時刻，富含蛋白質、維生素B6、B12、菸鹼酸等營養。全聯這回並將頂級牛肉使用的「溼式熟成技術」運用上，熟成午仔魚經過魚肉自體酵素天然分解後，可讓魚肉更軟嫩，不僅好保存，也適合忙碌的上班族、小家庭直接料理；大潤發則有整尾尚青的「冰鮮午仔魚」。

另全聯看好消費者買食材，除重視產銷履歷與標章，也崇尚低碳飲食，台東生長的「好欣豬」講究飼養環境，飼料中也添加納豆菌等益生菌取代藥物，造就出LV等級的精品豬肉，2021年度銷售超過30萬份，產品皆具備碳足跡標籤，該產品在3年內也達3%以上之減碳量。

家樂福自2018年推動食物轉型以來，鼓勵農民從事友善有機種植，並希望透過產官學合作，協助相關部門推動有機及友善生產標章，本月台東大學在家樂福內湖店推出第1支獲得台東大學農產品生態標章認證的「台東有機蜜露鳳梨釋迦」，將陸續在其他家分店銷售，希望消費者不要再追求漂亮的果皮，而更加關注食物生長中對環境生態的保護。

「動物福利鮮乳」認證不易，據統計台灣目前僅1％的牧場通過認證，家樂福去年7月起販售來自通過動福認證－民奉牧場的「貓兒干鮮乳」，頗受家庭主婦、常吸收數位知識的上班族歡迎，每月可售出180萬～200萬元業績。

讓民眾感受產地溯源，也少不了親自體驗，家樂福在2018年開始推出產地之旅，邀請VIP顧客體驗，如前往屏東里港的八甲田農場，邀請VIP進入溫室，農民們將化身導遊，分享種植經驗，也帶領至古坑舉辦玉米迷宮，享受現採現收自煮DIY料理，頗受VIP客群們歡迎。