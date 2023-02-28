一名網友日前在某處田中央發現一座廟的屋頂，雕刻與彩磚都已零星斑駁，特殊景緻吸引目光；有網友認出該廟是位在嘉義六腳鄉的「五福宮」，建於清朝1825年，因八七風災及八一水災後受損後由民眾另建新廟，舊廟身留在原處，成為全台唯一插在田中央的廟宇。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一處稻田中央出現一間廟宇的「屋頂」，只見雕龍畫鳳的裝飾和些許神像都在屋頂上，但顏色幾乎都已掉光，廟宇的下方建築已經消失，形成相當特殊的景致，照片曝光引發討論，吸引近8千人按讚，2百多則留言。

網友在某處田中發現一座廟的屋頂，雕刻與彩磚都已成斑駁；有網友認出該廟就是位在嘉義六腳鄉的「五福宮」，建於清朝1825年。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

網友在某處田中發現一座廟的屋頂，雕刻與彩磚都已成斑駁；有網友認出該廟就是位在嘉義六腳鄉的「五福宮」，建於清朝1825年。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

有網友認出該廟是位在嘉義六腳鄉蘇厝寮、北港溪堤防外的「五福宮」，五福宮建於清朝1825年，並在日治時期1915年改建而成，後來因八七風災及八一水災後受損，村落便在興建堤防後另建新廟，留下堤防外河道範圍內的舊廟身，是全台唯一插在田中央的廟宇，意外形成當地熱點。

其他網友留言「走過去按F對話，它會升起來」、「是在下沉還是慢慢長出來」、「只有我想到米奇妙妙屋嗎」、「小時候我有在那間廟旁灌蟋蟀，也有進去看過，那時已搬遷，裡面都空空的」、「真正的土地公」、「那個下面有被淹沒的古文明，亞特蘭提斯」、「神跡呀！從田中竟冒出廟頂，將和秧苗一同成長」、「正港土地公廟（誤」。