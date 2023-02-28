亞洲航空（AirAsia）首席商務官陳家欣表示，預計4月每周飛往中國130班，到第四季恢復16個航點，他並稱，對亞航來說，中國是最大且最具潛力的市場。
陳家欣表示，本月亞航已在為第三、四季做航線計劃，此次亞航各個子公司的領導們一起來到中國，拜訪大陸民航局、機場以及與航線規劃服務相關的合作方，希望獲得批准，加快恢復更多航線以及增加一些新航線。
陳家欣介紹，疫情前，亞航在中國大陸有超過20個航點，每周飛行頻率超320架次，有39條航線。亞航計劃將於今年第四季，航點能恢復到16個城市，每周航班量能超過340架次，運行超過40條航線，並且計劃開通中國到印尼和柬埔寨的直達新航線。
陳家欣還強調人力方面的挑戰，由於機場地面的服務人員數量不夠，很多航空公司只能爭取在白天降落，導致飛行時刻變少。而航空公司方面，疫情期間也做了一定人員優化，在航空領域需要重新去招募、培訓，特別是機組與飛行員的培訓需要時間。
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