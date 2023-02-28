前總統、前台北市長馬英九28日在二二八事件76周年紀念會致詞時提及花蓮縣二二八受難家屬故事，強調面對歷史必須就事論事、是非分明，面對家屬則要將心比心、療傷止痛，也期盼國人理解「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」。

他致詞時哽咽地說，今年是第24次參加二二八追思活動，尤其外省人受傷卻未得到賠償的爭議已經持續多年，有時自己基於身分關係不便多言，幸好受難家屬廖繼斌願意站出來平反，令人十分感動。

馬英九表示，他今天以肅穆的心情追思「76年前台灣這一頁非常黑暗的歷史」，它造成許多台灣菁英死傷和家庭破碎。在二二八事件中，醫師張七郎與其兒子遭受酷刑後被槍決，成為最悲慘的受難家庭，他認為該案一定要平反，否則台灣會不安定。

他也提到，當自己看到張七郎墓前對聯寫著「2個小兒做伴侶，一腔熱血灑郊原」，實在忍不住熱淚盈眶、哽咽難言。

馬英九強調，面對歷史要就事論事、是非分明；面對家屬要將心比心、療傷止痛，故他擔任公職期間，推動台北二二八紀念館興建、制訂二二八事件賠償條例、成立二二八事件紀念基金會，並受理數千件申請賠償案。

他表示，自己深深了解失去摯愛家屬的傷痛、煎熬與悲憤，絕非政府認錯、道歉、賠償、恢復民譽和建紀念碑便能化解。即使卸任後，仍持續與二二八受難者家屬聚會，盼藉此提醒國人「歷史的錯誤或可原諒，但歷史的事實不能遺忘」，亦是他40多年來始終不變的信念。