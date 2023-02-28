林明溱原話：「要戰爭，就選給蔡培慧；要和平，就投給林明溱」遭綠營斷章取義，在LINE群組瘋傳。（國民黨提供／楊靜茹南投傳真）

林家興問蔡培慧，她不否認接農委會主委？愈不澄清疑惑，鄉親質疑愈多！（國民黨提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣立委補選選戰白熱化，奧步層出不窮，國民黨文傳會副主委林家興、南投縣議員林儒暘召開「反奧步、護南投」記者會，提醒選民注意綠營栽贓伎倆，如：網傳「賄選抓到了」影片、汙衊走路工、自導自演燒旗幟看板、挨家挨戶投黑函、國家機器介入、假⺠調賭盤資訊等，籲鄉親不要輕信是非、不要轉傳謠言。

林家興說，選戰開打以來，民進黨用假民調、假錄音、移花接木影片、栽贓夾文宣等假消息，不斷攻擊、抹黑立委補選候選人林明溱，進行人格抹滅式，即使林明溱提告盼「以訟止謗」，奧步仍層出不窮，質疑民進黨主席賴清德把台南黑暗負面的治理手法帶到南投？

林家興指出，蔡培慧在縣長選舉失利後，其團隊已離開南投，確定蔡培慧投入立委補選才回來，蔡培慧根本對南投沒感情，說走就走！質問蔡培慧過去挺萊豬、擋疫苗，現在擋南投農產外銷？蔡培慧選輸了是否回中央當農委會主委？呼籲蔡培慧不要給曖昧答案，請正面回答。

林家興提醒，勿忘高雄黃俊英的遺憾，請選民注意綠營栽贓伎倆，包括網傳「賄選抓到了」影片、假案件、汙衊走路工、自導自演燒旗幟看板、 抹黃緋聞、抹紅政績、挨家挨戶投黑函、行政不中立、國家機器介入、假⺠調賭盤資訊等，籲鄉親不要輕信是非、不要轉傳謠言，不要輕信抹黑、抹紅資訊。

林儒暘說，有心人在通訊群組轉傳抹黑、造謠、假消息圖卡，甚至將林明溱原話：「要戰爭，就選給蔡培慧；要和平，就投給林明溱」斷章取義，在群組瘋傳。籲支持者防6大奧步：

一、假⺠調真抹黑：2月22日收到支持者舉報，該通電話開頭相當可疑，支持者警覺後開啟錄音，內容只針對林明溱的「爭議」追問，明顯有誘導，疑似假民調真抹黑，現在還在持續發生中。

二、選舉公報夾帶文宣：綠營指控「抓到林明溱人員文宣夾選舉公報」，實際上蔡培慧自己的文宣也夾「疫苗接種單」，地方派報人員或郵差發放時經常放在一起，經南投縣選委會調查，第一時間打臉⺠進黨的指控的是「假訊息」！

三、移花接木的「錄音檔」：公開訪談，卻遭綠營移花接木製成爆料錄音檔開記者會抹黑，最近LINE群組也有很多變造的檔案，請民眾防範有心人士的抹黑造謠。

四、惡意剪接變造影片：有心人於地方群組散播惡意剪接影片，如林明溱「真情告白要大家投給蔡培慧」。但林明溱完整原話是：「要戰爭，就選給蔡培慧；要和平，就投給林明溱」。請有心人勿斷章取義，用惡質手法影響選情！

五、假新聞、假資訊誤導：綠營指控林明溱出訪上百次，實際上林明溱出訪大陸及香港的次數為11次，且成功外銷南投農產品，創造超過3億5000萬元的農產外銷佳績 !

六、傳出抓到賄選、走路工？蔡培慧幕僚在中部群組轉傳變相買票等耳語沒多久，法務部⻑就跑出來說話要蒐證嚴辦，國家機器要介入選舉了？請綠營勿捕風捉影、嚴加約束，還給南投乾淨選風。