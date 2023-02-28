228連假出門遊玩卻一肚子火！一名網友控訴，她和家人在途中買蔥油餅，掏出300元給老闆後，對方竟說「少一張」，事後查看影片，發現那張不見的100元明顯是老闆故意用掉的，畫面曝光後，在網路上瘋傳，業者也被狂刷一星負評，然而，其中卻出現一名女網友留言，表示自己多年前也曾上當，但怕被系統刪除留言，只好忍痛給出五星評價，希望能用自身經驗警惕更多消費者，不過今（28）日晚間8時許，該則評論疑似已遭系統刪除。

一名女網友昨日在論壇《Dcard》發文控訴，去宜蘭玩時買了三個蔥油餅、一個蔥多餅，共170元，老闆表示多做了一個，問女網友要不要一起帶走，總共算220元，家人因此拿了三張百元鈔票給老闆，不料對方找完零錢才說「少一張」，但大家又一直找不到錢，最後只好再補上一張100元。

而整段過程也恰巧全被錄下，事後看影片發現，真的有一張100元掉在地上，女網友感慨：「手法太純熟，不太像不小心的，希望店家能好好做生意，不要偷吃步」。

貼文曝光後，引發網友關注，業者的女兒也火速發文道歉，強調爸媽賣蔥多餅10多年，雖稱不上最有名、最好吃，但如果有任何投機行為，絕對無法在地經營這麼久，而事後媽媽也很自責，收錢時沒有和客人確認金額，直說：「對不起！真的誤會了」。

一名女網友害怕被系統刪留言，只好給出五星好評，和眾人分享自己的消費經驗。（圖／翻攝自Google Map）

即使業者道歉盼能止血，大量網友仍然無法接受，一星負評持續湧入該店的Google商家頁面。其中出現另一名女網友表示，看了新聞才想起2年前曾買過同一間蔥油餅，結帳時老闆娘說「少給200元」，她沒有多想馬上又掏了200元，「現在回想起來，我絕對也是被老闆娘的『神之大拇指』騙多給200的！」

這名女網友表示，清楚記得當時錢包內的金額和結帳前對不上，不過苦無證據也只好作罷，「現在想想真恐怖」，對此，女網友刻意留下了五星評論，直說：「現在如果給一星，依據Google系統會消失，為了以後能長久存在，讓大家看到這家的噁心行為，只能忍痛給五顆星」。

根據《中時新聞網》實際查詢，今日晚間8時許，該業者最新的Google商家評價只剩一周前的資料，網友狂刷的一星負評全數消失，疑似遭到Google系統全面刪除，頁面呈現原始星等為「2.0」，而這名女網友留下的五星評論也不見任何蹤跡。