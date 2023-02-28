俄羅斯第二大城聖彼得堡機場今（28日）一度被迫暫停所有航班暫停起降1小時，甚至有戰機升空。俄媒稍早引述救難人士說法報導，聖彼得堡上空出現不明物體導致空域關閉。不過，俄羅斯國防部稍晚聲明，聖彼得堡機場暫停起降期間，軍方執行戰機攔截空中演習。克宮拒絕回應此事，僅稱總統普丁已完整掌握訊息。

當地時間28日上午11時（台灣時間下午4時），俄國聖彼得堡市府透過加密通訊軟體Telegram宣布關閉方圓200公里範圍內的領空，當地甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）暫停所有航班起降，已飛近聖彼得堡的航班全數轉向，當局並未揭示原因為何。當地媒體報導，傳言指有人目擊當地空域出現無人機之類的不明物體，但未獲證實。

1小時之後，空域於當地時間正午重新開放，航班恢復起降。俄羅斯國防部在空域重開之後發布聲明，聖彼得堡空域關閉期間，國防部在俄羅斯西部空域執行演習，有戰鬥機升空。

俄羅斯媒體引述國防部說法報導：「訓練過程中，空防部隊執行偵查、攔截與辨識標的等項目演練，另也與緊急服務單位、執法當局聯合演練。」俄國國防部還說，本次戰機演習計畫也包含突襲作戰。

俄國軍方事前並未發布這場演習的訊息，導致聖彼得堡附近空域民用航機必須改變航線，今天接下來的航班計畫也得重新安排。

Due to an "unknown flying object" all flight operations in Pulkovo airport in Sankt Petersburg, Russia, has been suspended. But on flightradar24 it seems that all flight operations in the entire region have been suspended.#Russia #SanktPetersburg pic.twitter.com/4V5TtEnuAg — (((Tendar))) (@Tendar) February 28, 2023

據航班追蹤網站FlightRadar24資訊顯示，聖彼得堡空域臨時關閉之際，周邊有好些正朝聖彼得堡飛去的航班改向飛回出發地。此外，俄羅斯位於波羅地海的飛地加里寧格勒（Kaliningrad），飛往此處的航班均須取道聖彼得堡空域。

聖彼得堡機場航班恢復起降後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在簡報時拒絕就這場歷時1個鐘頭的空域擾亂回應，但他表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已接獲此一狀況的完整報告。