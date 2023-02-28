俄羅斯第二大城聖彼得堡機場今（28日）一度被迫暫停所有航班暫停起降1小時，甚至有戰機升空。俄媒稍早引述救難人士說法報導，聖彼得堡上空出現不明物體導致空域關閉。不過，俄羅斯國防部稍晚聲明，聖彼得堡機場暫停起降期間，軍方執行戰機攔截空中演習。克宮拒絕回應此事，僅稱總統普丁已完整掌握訊息。
當地時間28日上午11時（台灣時間下午4時），俄國聖彼得堡市府透過加密通訊軟體Telegram宣布關閉方圓200公里範圍內的領空，當地甫爾可伏機場（Pulkovo Airport）暫停所有航班起降，已飛近聖彼得堡的航班全數轉向，當局並未揭示原因為何。當地媒體報導，傳言指有人目擊當地空域出現無人機之類的不明物體，但未獲證實。
1小時之後，空域於當地時間正午重新開放，航班恢復起降。俄羅斯國防部在空域重開之後發布聲明，聖彼得堡空域關閉期間，國防部在俄羅斯西部空域執行演習，有戰鬥機升空。
俄羅斯媒體引述國防部說法報導：「訓練過程中，空防部隊執行偵查、攔截與辨識標的等項目演練，另也與緊急服務單位、執法當局聯合演練。」俄國國防部還說，本次戰機演習計畫也包含突襲作戰。
俄國軍方事前並未發布這場演習的訊息，導致聖彼得堡附近空域民用航機必須改變航線，今天接下來的航班計畫也得重新安排。
據航班追蹤網站FlightRadar24資訊顯示，聖彼得堡空域臨時關閉之際，周邊有好些正朝聖彼得堡飛去的航班改向飛回出發地。此外，俄羅斯位於波羅地海的飛地加里寧格勒（Kaliningrad），飛往此處的航班均須取道聖彼得堡空域。
聖彼得堡機場航班恢復起降後，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在簡報時拒絕就這場歷時1個鐘頭的空域擾亂回應，但他表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）已接獲此一狀況的完整報告。
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