行政院並設置國家資通安全會報，由國科會主委吳政忠擔任會報副召集人，督導國家整體資安政策，適時協調各部會任務分工與資源配置。

由於數位發展部於本月10日掛牌設立「國家資通安全研究院」，外界好奇，國科會和數位部將在資安工作上做什麼分工？是否會疊床架屋？

國科會官員說，數位部是國家資通安全會報的幕僚，統合國家資通安全政策、計畫核議與督導考核，執行國家資通安全防護、演練與稽核業務及通訊傳播基礎設施防護，並設立國家資通安全研究院協助相關業務推展。

國科會也已與數位部協調，由國科會資安科技研究中心深耕上中游的資安科技與學術研究，培養國家長期資安技術的研究量能。

而數位部的國家資安研究院則側重在中下游資安基礎建設防護、國際資安情資交流合作，及資安實戰人才養成，業務性質為任務導向的資安技術研發的應用層面。

國科會表示，資安科技研究中心係由國科會統籌，公開徵求專案計畫，等計畫核定後，接受補助的各大學和研究機構等研究團隊就成為資安科技研究中心的成員，進行資安學術研究。未來績效優良的重點大學或研究機構，具有成立資安科技研究中心分部的資格。

未來資安科技研究中心將由國科會負責統籌，受補助研究團隊歸屬於資安科技研究中心並共同合作，專案研究計畫正在公開徵求，希望未來在資安科技研究中心的架構下，共同布局中長期資安研究，聚焦資安前瞻研發，培育高階科研人才。