美國2月S&P Global PMI、初領失業金人數等數據優於預期，顯示美國經濟仍具韌性，加劇聯準會持續鷹派的預期，美元指數（DXY）2月走升4％、亞太貨幣兌美元指數（ADXY）同期約下跌約3％，泰銖、韓元都分別出現8％、6％的更大貶幅。

瑞銀、渣打財富管理多認為，重返強勢的美元將在第二季美國聯準會Fed停止升息之後走軟，因此不予修改年初估測今年底前、即未來6～12個月亞太貨幣平均現貨匯率升值7.5％的目標。並建議在今年上半年亞幣疲弱之時可以賣出持有美元，UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室建議，可逢低買入人民幣、澳幣及泰銖，和印度盧比和印尼盾兩隻高收益貨幣。

渣打財富管理分析，美國經濟顯示強韌下，美元指數一路走高，2/24一度升至105.22，2/28稍為放緩仍穩在104.7之上，考量月底外匯可能的買盤需求，美國 PCE 通膨數據表現強勁，可能將美元指數推高至關鍵技術水準上方。非美貨幣群中有多個貨幣因此接近關鍵價位，澳幣兌美元、紐幣兌美元和英鎊兌美元都逼近關鍵支撐。

瑞銀財管CIO指出，美國聯準會的加息週期增加美國經濟衰退的風險，且美國以外的全球增長恢復，有助於以出口為主的經濟體，相信美元在下半年將會走軟，歐元、英鎊、澳幣等風險型貨幣將會反彈。瑞銀預計，聯準會在今年夏天將結束此次的升息循環，一旦聯準會結束緊縮，降息的預期就會上升。

隨著升息循環的結束，外銀普遍認為，一旦利率的相對優勢消退，美國的經常帳戶赤字、財政赤字增加，以及家庭儲蓄率下降等，都不利於美元前景，美元可能重回去年最後幾個月呈現的下行趨勢。

瑞銀財管CIO強調，即使近日亞太貨幣普遍疲弱，亞太貨自去年11月起曾經上漲接近8％，近2月出現的疲軟應視為盤整，而不是新跌勢的開端，瑞銀對亞太貨幣未來6～12個月回升的看法不變，預計今年末前平均現貨匯率升值7.5％左右，中期而言，仍然保持看好亞太貨幣前景。