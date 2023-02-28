Rapidus是由索尼、豐田、鎧俠等日本主要8家企業共同成立，目標是開發2奈米晶片。
該公司社長小池淳義就工廠選址條件表示，除了穩定供應水電等之外，還必須是「容易招攬日本國內外人才的地方」。雖然也有其他地方政府邀請Rapidus建廠，但千歲市靠近新千歲機場及苫小牧港等交通基礎設施等有利因素吸引了該公司。這將是北海道內數一數二的投資規模。
日本半導體企業Rapidus社長小池淳義28日與北海道知事鈴木直道舉行記者會，宣佈決定在北海道千歲市工業園區興建首座晶圓廠。該公司計劃在2025年前後建成試製生產線，在2030年前建立量產體系。
Rapidus是由索尼、豐田、鎧俠等日本主要8家企業共同成立，目標是開發2奈米晶片。
該公司社長小池淳義就工廠選址條件表示，除了穩定供應水電等之外，還必須是「容易招攬日本國內外人才的地方」。雖然也有其他地方政府邀請Rapidus建廠，但千歲市靠近新千歲機場及苫小牧港等交通基礎設施等有利因素吸引了該公司。這將是北海道內數一數二的投資規模。
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