中共中央2月28日在中南海舉行民主協商會，中共總書記習近平主持會議並發表重要講話。習近平表示，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將産生重要影響。

會議就「黨和國家機構改革方案」、中共中央擬向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和擬向全國政協十四屆一次會議推薦的全國政協領導人員人選建議名單，向大陸各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情況，聽取意見。

習近平指出，中共二十大對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。

他表明，爲落實中共二十大的部署，中共中央在深入研究論證、廣泛徵求意見的基礎上，形成《黨和國家機構改革方案（草案）》。中共二十屆二中全會審議通過後，將把國家機構改革部分的內容按照法定程式提交十四屆全國人大一次會議審議。總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將産生重要影響。

習近平強調，十四屆全國人大一次會議和全國政協十四屆一次會議即將召開。選舉産生新一屆國家機構和全國政協領導人員，是這次全國兩會的一項重要任務，也是關係全局的一件大事。中共中央對全國人大、全國政協換屆人事安排工作高度重視，進行研究部署，在一定範圍內進行醞釀、聽取意見。在充分聽取意見基礎上，中共中央政治局全面考慮人選條件、各方面結構要求和工作需要，提出了建議名單，並提請中共二十屆二中全會審議。