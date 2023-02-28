中和分局至購物中心宣導反詐騙。（警方提供）

新北市中和警分局為強化「新世代打擊詐欺策略行動綱領『識詐』（宣導教育）」等犯罪預防觀念，趁二二八連假期間至捷運站、KTV等處宣導，更邀請轄內大賣場、人氣飲料店及彩卷行利用電視螢幕播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片。

中和分局今（28）日結合環球購物中心中和店，教導民眾如何識詐，並藉由可愛警察娃娃吸引民眾目光，現場除了由大型電視牆播放「阿昭署長宣導防詐系列」影片外，更教導民眾掃描QR CORD進入「阿昭署長宣導」youtube頻道觀看，即發送「警察鑰匙圈」等宣導品，藉由「阿昭署長宣導」-假網路購物、投資詐欺、解除分期付款詐騙、假愛情交友及假冒親友詐騙等5段詐騙手法講解，強化民眾識詐進而防詐觀念。

中和分局陳忠龍呼籲，「識詐」進而全民「打詐」，是我們的共同目標，中和分局犯罪宣導團將持續走入社區各角落宣導防詐觀念，同時也歡迎大家加入「中和警好讚」，讓我們一起全民防詐。