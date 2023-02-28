林書豪（左）為弟弟林書緯（右）被低估感到不捨。（鄭任南攝）

P. LEAGUE+在28日新北國王迎戰高雄17直播鋼鐵人，也是國王後衛林書緯、鋼鐵人林書豪兄弟首次正式對決，兄弟倆各自登山，不過林書豪顯然對於這場比賽比弟弟有更多感觸，賽後也針對弟弟被小看說了：「我對此很生氣。」

比賽結束當下林書豪在場邊受訪時，就有提到這次交手前就不斷想起兩人從小到大的回憶，也提到兩人一直被小看，但現在都努力在籃球場上發揮，林書豪說：「弟弟成為職業球員後，不太想替自己說什麼，但我一直都有看他比賽，看著他是聯盟助攻次數最多的球員，也幫助球隊成為冠軍隊伍，但還是不停被批評他不夠好，如果問我這件事，我會對此生氣，因為他為球隊付出很多努力，花時間看影片，才能在場上成為好球員，所以我會說他一直被小看，也很生氣他飽受批評。」

對於哥哥替自己叫屈，林書緯還是像林書豪形容的，不為自己多說什麼，只簡短回應：「完全同意他。」

林書豪也提到，這場比賽國王隊防守出色，他覺得自己失誤6次，是球隊輸球很大的責任，但他不會逃避這件事，「當一個後衛要控制球隊攻守節奏，特別是客場比賽，要確定不浪費機會。」