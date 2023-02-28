華爾街見聞引述公告指出，2023年3月1日零時之前下定且在規定時間完成簽訂合同的客戶不受此次調價影響。

此前，比亞迪在大陸多地啟動降價，成為比亞迪2023年內首度大規模降價，其中，「王朝」系列產品降幅最高達人民幣（下同）2萬元。包括2021款的漢EV和秦EV分別調降2萬元和1.5萬元，新車款則降價6千元～8千元不等，但海洋系列車款未參與此次降價活動。

分析人士表示，比亞迪於2023年大規模降價顯示，對公司高層來說，穩住現有市場占有率可能是比維持利潤率更重要的任務。