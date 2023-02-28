據內政部規畫，家戶名下只有一筆自用性質住宅貸款、年所得120萬元以內、原始核貸金額台北市850萬元以內，其他縣市700萬元以內者，給予一次性3萬元補助。但是，台北市符合資格的，是要房屋總價在1,200萬元以內，除了40年以上小套房，幾乎都不符合補助門檻。

國民黨立院總召曾銘宗表示，這項政策顯示出行政院和內政部不負責任，沒有訂定合理的方案，1,200萬元在台北市只能買老舊套房，制定政策的官員不能只在辦公室幻想政策。曾銘宗指出，由於立委只能刪預算，不能增加預算，因此只有在委員會實質審查特別預算時，提出對這項政策的質疑，來質詢相關官員。

時代力量立院總召邱顯智算了一筆帳，他指出，依據聯徵中心的資料，家戶所得120萬以下的房貸族中，年收入0到20萬的族群，平均貸款金額是最高的，達到894萬元。也就是說，低收入甚至是零收入者，可以貸款到的金額比年收入60萬元的還要高。這個現象凸顯出政策的不合理，因為年收入0到20萬元者，可以貸到高額貸款，這族群很可能是小攤商，或是灰色收入不用繳稅，這樣的族群反而可以領到房貸支持方案的3萬元。

邱顯智批評，這完全就是一項錯誤的政策，光用家戶所得120萬元去切，不是很精準，更何況台北市總價1,200萬的房子，要去哪裡找？他強調，房貸支持方案是去補貼到最不需要補貼的人，正本清源之道是了解市場供需面的問題，增加社會住宅，或是透過囤房稅來釋出空屋，讓整體房價下降。

他建議，不要只以家戶年收入來畫線，而是應該考量房貸所得比，例如北市房貸所得比已經超過16倍，就是不吃不喝16年才能買房，這就是可以考慮調整的地方。

民進黨立委吳思瑤，是綠營少數的北市選區立委，對於北市房貸族難以領到房貸支持方案等議題，吳思瑤表示，房市政策要以全國的角度來思考，政府將特別預算來挹注住宅政策，要給予肯定。但是在首都圈，房價高於其他區域，基準上可否做調整，是審查預算時可以有所建議的。

她建議，後續可否在不同區域，提出不同的計算方式，可以在委員會審查時進行討論，不要一下子就打翻政策的美意，公共政策還是需要有理性的討論，在以全國條件來做思考的同時，可以就不同的地域性來做討論。

民進黨立院幹事長鄭運鵬則認為，因為房價動輒數百萬，政策不能鼓勵民眾去買豪宅，所以不能對高所得的民眾給予補助，因此條件上設定較高的門檻。而房貸支持一次性給予3萬元，不能倒過來變成補助相對有錢或是繼承財富的人，因此立院委員會審查時，未必會給予放寬，還有可能予以限縮。加上內政部的租屋補貼2.0方案，居住政策完整，並不是鼓勵大家去買房子。