珠寶生意是歷峰集團內的重大獲利來源之一，圖為歷峰集團旗下珠寶品牌Cartier。（Cartier提供）

Tiffany在Alexandre Arnault接掌品牌執行長後，大刀闊斧力強年輕化，與Nike的聯名，還有找上Blackpink的Rose代言均是他的傑作。（Tiffany提供）

有個流傳很久的笑話，大意是某個大亨帶著秘書出國考察，抵達當地後吩咐秘書「晚點幫我買個珠寶回來，我要送太太」，隔日秘書回報「珠寶品牌已完成收購，再請您指派董事會成員。」雖然不真實，但很大程度反映了富豪階級的邏輯思維，與其買商品，不如買下整間公司。

近日這個笑話很有可能再度重演，一星期前，瑞士媒體Finanz und Wirtschaft傳出LVMH或有意收購歷峰集團（Richemont）的消息，再度吹皺精品圈一池春水。但無風不起浪之因在於，去年歷峰集團創辦人兼董事長Johann Rupert就悍然回絕歐洲對沖基金Bluebell的逼宮請願，原因則是Bluebell Capital Partners要求歷峰集團對監管機構公開內部董事會章程並披露董事會繼任計畫，而歷峰集團則是以瑞士法回絕該請願並給對沖基金一根軟釘子吃。而另一層背後意義則在於，該對沖基金的聯合創始人是Francesco Trapani，他同時也是LVMH旗下珠寶品牌寶格麗（Bulgari）前任執行長，與LVMH的關係相當良好，而此一法案促使歷峰集團警鈴大響，Johann Rupert後來找來愛馬仕前執行長Patrick Thomas與政商關係良好的資深經理人Jasmine Whitbread兩人共同出任集團總監，硬生生讓Bluebell吃了個閉門羹。

而攤開LVMH與歷峰集團去年財報，可以發現相當有趣的端倪。歷峰集團去年集團收益，光珠寶品牌（Cartier、VCA、Buccellati）就佔了集團58％的營業總額（110億歐元相當），銷售額對比2021年則是成長了48％，獲利能力相當驚人；而LVMH的珠寶銷售成長幅度僅18％（營業額約105億歐元），是集團內倒數第二，獲利表現只略贏美妝與香水事業（77億歐元），也難怪LVMH執行長Bernard Arnault會對集團擴充珠寶事業部顯的相當有野心。而目前觀察LVMH集團內部結構，也看到整個集團開始走二代接班路數，四兒子Frederic Arnault接掌Tag Heuer執行長、三兒子Alexandre Arnault則在去年接下珠寶品牌Tiffany，而長子Antoine Arnault離任Dior執行長後接下LVMH集團副總裁大位，長女Delphine Arnault同樣接下集團副總裁與Dior首席執行長的頭銜。這一連串的人事任命，也不難看出Bernard Arnault對精品市場的絕對野心。